Сотрудник ИК-2 псковского УФСИН стал Почётным донором России

13:33, 18 марта 2019, ПАИ

Звание «Почетный донор России» присвоено сотруднику исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области Николаю Ковалёву, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Торжественное вручение удостоверения и нагрудного знака состоялось на станции переливания крови Псковской области. «В настоящее время Николай сдал кровь более 40 раз. Этим он помог многим нуждавшимся в переливании крови людям», - рассказала заведующая отдела комплектования донорских кадров станции Нина Павкова.

Николай Ковалев рассказал медицинским работникам о том, что подвигло его стать донором: «Ещё в школе, на классном часе, к нам пришел сотрудник станции переливания крови и рассказал подробно об этой процедуре, а также привел в пример данные о том, сколько на тот момент было нуждающихся людей в донорской крови. Меня это сильно впечатлило, и я захотел помочь хотя бы одному человеку. Как только мне исполнилось 18 лет, я первый раз сдал кровь. Уже после продолжил делать регулярные донации. Приятно осознавать, что моя кровь может спасти жизнь».

Отметим, нагрудным знаком «Почётный донор России» награждаются граждане, которые бесплатно сдали кровь 40 раз и более или плазму крови 60 и более раз. Заслуженные доноры имеют льготы: первоочередное приобретение по месту работы или учёбы путёвок для санаторно-курортного лечения, ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время года, право на внеочередное лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения и ежегодную денежную выплату.