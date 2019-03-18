Третье место занял псковский боксер на Всероссийских соревнованиях среди студентов

13:44, 18 марта 2019, ПАИ

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Эльми Зиядзаде занял третье место на Всероссийских соревнованиях по боксу среди студентов, посвященных памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта А. И. Киселева, которые прошли с 11 по 17 марта в Екатеринбурге.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, спортсмен областного Центра спортподготовки Глеб Голик занял четвертое место. Оба боксера провели по два боя. В соревнованиях также приняли участие студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

По словам наставника спортсменов Вадима Голика, турнир получился «представительным», в нем приняли участие победители европейских соревнований.

Вадим Голик также отметил, что сейчас в Химках завершается подготовка сборной России по боксу среди юниоров к Международному турниру в Литве, который откроется 19 марта. В состав сборной вошел спортсмен Центра спортивной подготовки Александр Кальницкий, который представит Россию в весовой категории до 64 килограммов.

Еще один воспитанник псковской школы бокса Артур Кулаков в составе юниорской сборной России отправился на тренировочное мероприятие в Анапу, где с 31 по 7 апреля состоится крупнейший международный турнир. Планируется, что в нем примут участие сильнейшие молодые боксеры из 30 стран мира, в том числе Кубы и США.