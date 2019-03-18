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Общество

Кражи телефонов и денег раскрыли полицейские в Великих Луках

В Великих Луках полиция раскрыла кражи телефонов и денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, в ночь на 9 марта в клубе на улице Некрасова у 38-летней женщины украли мобильный телефон и кошелек с деньгами и документами. Ущерб составил 18 тыс. рублей. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 31-летний безработный, ранее судимый мужчина. У него изъяли похищенный телефон.

Кроме того, в ту же ночь в кафе на проспекте Гагарина у другой великолучанки также украли телефон, ущерб составил 14 тыс. рублей. Стражи порядка подозревают в этом преступлении 21-летнего молодого человека. У него изъяли мобильный телефон.

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