Кражи телефонов и денег раскрыли полицейские в Великих Луках

13:56, 18 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках полиция раскрыла кражи телефонов и денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, в ночь на 9 марта в клубе на улице Некрасова у 38-летней женщины украли мобильный телефон и кошелек с деньгами и документами. Ущерб составил 18 тыс. рублей. Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 31-летний безработный, ранее судимый мужчина. У него изъяли похищенный телефон.

Кроме того, в ту же ночь в кафе на проспекте Гагарина у другой великолучанки также украли телефон, ущерб составил 14 тыс. рублей. Стражи порядка подозревают в этом преступлении 21-летнего молодого человека. У него изъяли мобильный телефон.