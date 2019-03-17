Укравшего у прохожего цепочку с крестиком задержала великолукская полиция

11:44, 18 марта 2019, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки по «горячим следам» задержали мужчину, который ограбил прохожего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 15 марта у дома по улице Гоголя на 33-летнего прохожего напал неизвестный и отобрал у него золотую цепочку с крестиком, после чего скрылся.

Полиция установила подозреваемого, им оказался 38-летний неработающий местный житель. Он дал признательные показания. Похищенные золотые изделия изъяты. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.