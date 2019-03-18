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Общество

До 6 лет тюрьмы грозит двум мужчинам за кражу имущества из дома в Печорском районе

До 6 лет лишения свободы грозит двум мужчинам за кражу имущества из жилого дома в Печорском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе расследования установлено, что летом 2018 года обвиняемые выставили окно и незаконно проникли в дом в деревне Шумки Печорского района, откуда похитили имущество на сумму 19 тысяч 800 рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены, а похищенное имущество обнаружено в ходе обыска.

В ходе расследования также установлено, что 14 февраля 2018 года один из фигурантов осужден за ряд покушений на кражи к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Таким образом, этот гражданин совершил преступление, находясь на испытательном сроке, поэтому на период следствия ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что следственный отдел МО МВД России «Печорский» окончил расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

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