Выставка юной художницы из Петербурга откроется в псковской галерее «Цех» 20 марта

14:07, 18 марта 2019, ПАИ

Выставка художницы из Санкт-Петербурга Лайлы Мевес «Звук и тишина» откроется в галерее «Цех» 20 марта в рамках 45-го Фестиваля русской музыки в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Основу экспозиции составят абстрактные работы, посвященные музыкальным впечатлениям юной художницы и танцовщицы.

Лайла Мевес родилась в Санкт-Петербурге в 2004 году. Каждое лето она проводит каникулы у бабушки с дедушкой в Германии в небольшом городе Штаде недалеко от Гамбурга, где посещает школу свободных искусств. Большая часть ее картин была создана в этой школе.

В августе 2015 года состоялась первая выставка работ Лайлы Мевес. На сегодняшний день выставки прошли в Санкт-Петербурге, Ереване и Владикаказе. На счету юной художницы - победа в международном конкурсе живописи.

Лайла Мевес неоднократно выступала на сцене Мариинского театра в операх «Очарованный странник» и «Идиот», а также гастролировала в составе труппы Мариинского театра в Ригу (Латвия) и Нью-Йорк (США).

Сейчас она учится в 9-м классе Второй Санкт-Петербургской гимназии. Она также увлекается танцами и вместе с мамой путешествует по пустыням разных стран.

Открытие выставки Лайлы Мевес «Звук и тишина» состоится 20 марта в 18:00. Экспозиция продлится до 27 марта. Вход - свободный.