Коэффициент индексации соцпенсий с 1 апреля утвердил Дмитрий Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальных пенсий с 1 апреля 2019 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02», - говорится в документе.
Согласно постановлению, пенсионный фонд РФ обязан проинформировать свои территориальные органы о размере утвержденного коэффициента для увеличения соответствующих пенсий.