Движение «ЭКА» приглашает псковских студентов поучаствовать во всероссийском квесте «Вода России»

15:58, 18 марта 2019, ПАИ

Зеленое движение «ЭКА» приглашает студентов Псковской области поучаствовать в III всероссийском экологическом квесте «Вода России», который продлится до 30 июня. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, квест направлен на реализацию технологий водосбережения и снижения водного следа в учебных заведениях страны. Регистрация участников открыта на сайте вода.вузэкоквест.рф.

Один из ключевых векторов развития современных экологических активностей – привлечение молодежи, через создание среды для реализации их потенциала и идей. Актуальность подобного подхода недавно отметил и Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию. «Призываю самым активным образом включиться в эту работу и молодежь. Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучные стороны, сохранить природный потенциал и заповедный фонд России», – отметил президент России.

«За два года экоквест стал площадкой для реализации идей и решений молодого поколения. Весь процесс состоит из двух этапов и включает в себя исследовательские и прикладные задания. Их решение позволяет студентам в полной мере проявить свои возможности. Итогом квеста станет разработка и внедрение участниками программы по водосбережению в своем вузе. Кроме того, проект несёт в себе важную просвещенческую роль, затрагивает одну из наиболее актуальных экологических тем России – водосбережение», - рассказали в движении «ЭКА»

«Экологический квест «Вода России» – это проект, который позволяет молодому поколению получить знания и навыки водосбережения, а также помогает сразу использовать их на практике, передав этот опыт своим сверстникам», – отметил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

Победители примут участие в образовательной программе всероссийского слета Ассоциации зеленых вузов России. 15 команд-лидеров получат экопризы, а их учебные заведения будут приглашены в Ассоциацию зеленых вузов.

Ежегодный проект реализуется по инициативе минприроды России в рамках ФЦП «Вода России» при поддержке движения ЭКА. С 2017 года студенты-участники экоквеста уже реализовали свои проекты по водосбережению в 155 университетах. Победителями прошлых лет стали команды Российского государственного гидрометеорологического университета (Санкт-Петербург) и Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург).