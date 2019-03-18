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Общество

«Горячая линия» по защите прав потребителей проходит в Псковской области

В Псковской области проходит «горячая линия» для потребителей, которая приурочена к Всемирному дню защиты прав потребителей. Она продлится до 25 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с вопросами в сфере защиты прав потребителей, следует обращаться к специалистам Управления и экспертам центра по консультированию потребителей в период проведения «горячей линии» с 9:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья).

Обращаться с вопросами можно по телефонам в Пскове – 8(8112)62-24-77, 8(8112)62-25-03, 8(8112)62-16-63; в Великих Луках – 8(81153) 7-70-96, 8(81153) 3-72-01; в Невеле и Опочке – 8(81151) 2-54-02, 8(81151) 2-60-50, 8(81138) 2-24-23; в Острове – 8(81152) 3-19-27. А также в консультативный центр для потребителей при ФБУЗ «ЦГиЭ в Псковской области» по телефону 8(8112)66-21-16.

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