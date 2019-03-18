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Общество

Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове, Великих Луках и Порхове

В Пскове, Великих Луках и Порхове полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 17 марта в Пскове на улице Коммунальной стражи порядка остановили автомобиль «Киа», которым управлял нетрезвый 45-летний местный житель. В тот же день в Великих Луках на улице Вокзальной полицейские задержали 26-летнего молодого человека, который ехал нетрезвым за рулем «Мицубиси». На проспекте Гагарина был задержан 23-летний великолучанин в алкогольном опьянении, который управлял «Опелем». У дома на улице Дальней полицейские остановили ВАЗ-2110. За рулем находился нетрезвый 24-летний молодой человек. А утром 17 марта по улице Островского на легковушке ВАЗ-21099 ехал еще один 31-летний великолучанин, который также находился в нетрезвом виде.

Кроме того, 17 марта ночью в Порхове у дома на улице Виноградова полицейские остановили «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый 37-летний местный житель.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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