Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Витамины и польза черешни: что нужно знать в сезон ягод

Красные и бордовые сорта черешни содержат большое количество витамина А и железа, необходимых для здоровья глаз и поддержания иммунитета, сообщили ПАИ пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото сгенерировано нейросетью

Розовые ягоды богаты витамином С, который укрепляет защитные силы организма и способствует быстрому восстановлению. В свою очередь, белые сорта черешни реже вызывают аллергические реакции, что делает их хорошим выбором для людей с чувствительной кожей и склонностью к аллергии. Ассоциации Альцгеймера включают черешню в список продуктов, способствующих улучшению памяти и поддержанию когнитивных функций.

Сезон черешни начинается в конце июня и длится до середины июля. Специалисты напоминаю, что кожица у черешни должна быть чистой, гладкой, без вмятин и трещин, с глянцевым блеском, плодножка – эластичной, зелёного цвета, а мякоть – плотной и упругой. Хранить черешню надо при температуре +2…+4 градуса не более 10 дней. Покупать ягоды следует только в санкционированных местах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июня 2025

Отличники Гдовского района посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
29 июня 2025

Дерево упало на дорожку в Финском парке Пскова
29 июня 2025

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» продолжается в Пскове
29 июня 2025

На фестивале «Западные ворота» представили программу первого сеанса внеконкурсного короткого метра
29 июня 2025

В Госдуме предложили снизить плату за ЖКУ для многодетных и пенсионеров
29 июня 2025

В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
29 июня 2025

День Иван Купала отметят в усадьбе Римского-Корсакова
29 июня 2025

Михаил Ведерников рассказал о партизанах и подпольщиках Бежаницкого округа

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...