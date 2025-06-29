Витамины и польза черешни: что нужно знать в сезон ягод

12:33, 29 июня 2025, ПАИ

Красные и бордовые сорта черешни содержат большое количество витамина А и железа, необходимых для здоровья глаз и поддержания иммунитета, сообщили ПАИ пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Розовые ягоды богаты витамином С, который укрепляет защитные силы организма и способствует быстрому восстановлению. В свою очередь, белые сорта черешни реже вызывают аллергические реакции, что делает их хорошим выбором для людей с чувствительной кожей и склонностью к аллергии. Ассоциации Альцгеймера включают черешню в список продуктов, способствующих улучшению памяти и поддержанию когнитивных функций.

Сезон черешни начинается в конце июня и длится до середины июля. Специалисты напоминаю, что кожица у черешни должна быть чистой, гладкой, без вмятин и трещин, с глянцевым блеском, плодножка – эластичной, зелёного цвета, а мякоть – плотной и упругой. Хранить черешню надо при температуре +2…+4 градуса не более 10 дней. Покупать ягоды следует только в санкционированных местах.