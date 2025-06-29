Михаил Ведерников рассказал о партизанах и подпольщиках Бежаницкого округа

13:30, 29 июня 2025, ПАИ

Почётное звание «Край партизанской славы» присвоено Бежаницкому муниципальному округу в этом году. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале в честь Дня партизан и подпольщиков рассказал о работавших в тылу врага героях этого муниципалитета.

Глава региона подчеркнул, что история сопротивления Бежаницкого края в годы Великой Отечественной войны полна героизма и значимых побед. Враг оккупировал территорию 12 июля 1941 года, а уже 23 июля здесь появился первый партизанский отряд.

Михаил Ведерников выразил благодарность историко-культурному центру Философовых за помощь в подготовке материалов, посвящённых героическому прошлому региона.

Ранее сообщалось, что партизан и подпольщиков вспоминают по всей России.