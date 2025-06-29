День Иван Купала отметят в усадьбе Римского-Корсакова

13:45, 29 июня 2025, ПАИ

Праздник Ивана Купалы отметят в усадьбе Римского-Корсакова в деревне Вечаша 5 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Всех желающих ждут преодоление полосы препятствий, поиски магического папоротника, хороводы, плетение венков и прыжки через костёр – всё в духе древнего славянского праздника.

Кроме того, гиды проведут экскурсию по усадьбе, расскажут о жизни и творчестве композитора Николая Римского-Корсакова, который жил и творил в этом уголке Псковской области. Завершится мероприятие русским чаепитием в стиле XIX века.

Участники мероприятия отправятся от главного здания музея (ул. Некрасова, 7) в 10:30 и вернутся обратно около 18:00. Требуется предварительная регистрация.