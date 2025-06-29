Партизан и подпольщиков вспоминают по всей России

12:11, 29 июня 2025, ПАИ

Тех, кто сражался в тылу врага, рискую жизнью ради Победы, вспоминают в День партизан и подпольщиков по всей стране сегодня, 29 июня. О подвигах, которые стали неотъемлемой частью Великой Отечественной войны, рассказали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Константин Чехович совершил одну из крупнейших диверсий в истории войны в оккупированном Порхове в 1943 году. Он в одиночку заминировал кинотеатр, взрыв которого уничтожил 760 нацистов.

Матвей Кузьмич стал самым возрастным героем-партизаном в истории войны. В 1942 году немцы заняли его дом и потребовали сопроводить их в деревню Першино в Великолукском районе. Партизан согласился, но привёл их в другую деревню, где советские войска организовали засаду.

Больше историй о героях-партизанах читайте в карточках «Объясняем.рф».

Ранее сообщалось, что митинг памяти ко Дню партизан и подпольщиков прошёл в Пскове сегодня, 29 июня.