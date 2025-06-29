Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Партизан и подпольщиков вспоминают по всей России

Тех, кто сражался в тылу врага, рискую жизнью ради Победы, вспоминают в День партизан и подпольщиков по всей стране сегодня, 29 июня. О подвигах, которые стали неотъемлемой частью Великой Отечественной войны, рассказали в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Константин Чехович совершил одну из крупнейших диверсий в истории войны в оккупированном Порхове в 1943 году. Он в одиночку заминировал кинотеатр, взрыв которого уничтожил 760 нацистов.

Матвей Кузьмич стал самым возрастным героем-партизаном в истории войны. В 1942 году немцы заняли его дом и потребовали сопроводить их в деревню Першино в Великолукском районе. Партизан согласился, но привёл их в другую деревню, где советские войска организовали засаду.

Больше историй о героях-партизанах читайте в карточках «Объясняем.рф».

  • Партизанов и подпольщиков вспоминают по всей России
    Фото: «Объясняем.рф»
  • Партизанов и подпольщиков вспоминают по всей России
    Фото: «Объясняем.рф»
  • Партизанов и подпольщиков вспоминают по всей России
    Фото: «Объясняем.рф»
  • Партизанов и подпольщиков вспоминают по всей России
    Фото: «Объясняем.рф»
  • Партизанов и подпольщиков вспоминают по всей России
    Фото: «Объясняем.рф»
  • Партизанов и подпольщиков вспоминают по всей России
    Фото: «Объясняем.рф»
  • Партизанов и подпольщиков вспоминают по всей России
    Фото: «Объясняем.рф»
  • Партизанов и подпольщиков вспоминают по всей России
    Фото: «Объясняем.рф»

Ранее сообщалось, что митинг памяти ко Дню партизан и подпольщиков прошёл в Пскове сегодня, 29 июня.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












29 июня 2025

Отличники Гдовского района посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
29 июня 2025

Дерево упало на дорожку в Финском парке Пскова
29 июня 2025

Региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» продолжается в Пскове
29 июня 2025

На фестивале «Западные ворота» представили программу первого сеанса внеконкурсного короткого метра
29 июня 2025

В Госдуме предложили снизить плату за ЖКУ для многодетных и пенсионеров
29 июня 2025

В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды
29 июня 2025

День Иван Купала отметят в усадьбе Римского-Корсакова
29 июня 2025

Михаил Ведерников рассказал о партизанах и подпольщиках Бежаницкого округа
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...