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Общество

В Пушкинском заповеднике продолжается приём заявок на научную конференцию «Музей. Реставратор. Реставрация»

Чуть более десяти дней осталось у потенциальных участников XVI научной конференции «Музей. Реставратор. Реставрация», которая традиционно пройдёт в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Заявки докладчиков принимают до 10 июля включительно, сообщила ПАИ пресс-служба Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Альберт Чаркин. Скульптурный портрет Саввы Ямщикова (2012). Из собрания Пушкинского заповедника

Конференцию в память о выдающемся историке искусства, реставраторе, академике РАЕН Савве Ямщикове (1938–2009) ежегодно проводят в годовщину его ухода из жизни. В этом году мероприятие пройдёт с 17 по 20 июля в научно-культурном центре «Михайловского».

В конференции традиционно принимают участие реставраторы-практики, искусствоведы, музейные работники и исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор и других культурных центров России. Кроме того, бесплатно посетить заседания конференции и принять участие в обсуждениях может любой желающий.

В этом году организаторы предлагают обсудить темы «Спасённая красота: история реставрации музейных предметов и коллекций», «История реставрационного дела в России: имена и судьбы реставраторов», «Савелий Ямщиков: штрихи к портрету». По итогам конференции состоится публикация статей и заметок в научно-популярном издании «Михайловская пушкиниана», выходящем с 1996 года и насчитывающем уже более 100 выпусков.

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