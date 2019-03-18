Концерт группы JUNIPER состоится в Пскове 23 марта

16:18, 18 марта 2019, ПАИ

23 марта (суббота) в Пскове состоится концерт петербургской группы JUNIPER, сообщил Псковскому агентству информации музыкальный коллектив.

JUNIPER сочетает в своем творчестве такие стили, как nu jazz, trip-hop, dubstep, drum & bass, инструментальное звучание с электронной начинкой. Коллектив играет на гитаре, басу, барабане и духовых музыку, изначально созданную на компьютерах и для компьютеров. «В исполнении JUNIPER она приобретает совершенно заоблачную энергетику и драйв, присущий только по-настоящему живым выступлениям групп», - отметили организаторы концерта.

В этом году коллектив отмечает свое 10-летие, его выступления проходят по всей России, включая такие города как Москва, Тула, Воронеж, Сургут, Мурманск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков и другие.

«Обещаем незабываемую атмосферу драйва, а от вас ждем много танцев и положительных эмоций!» - сказали музыканты.

Концерт состоится в клубе T.I.R. по адресу: Псков, улица Свердлова, 52. Сбор гостей в 20:00, начало концерта в 21:00.

Билеты заранее можно приобрести по цене 300 рублей на сайте TimePad. Стоимость билета в день концерта – 400 рублей. Возрастные ограничения 16+.