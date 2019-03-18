До +8 градусов и небольшой дождь ожидаются в Псковской области 19 марта

16:49, 18 марта 2019, ПАИ

19 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до +5 градусов, днём — от +3 до +8.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.