Президентские состязания среди школьников стартовали в Псковской области

15:23, 18 марта 2019, ПАИ

В Псковской области стартовали областные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», которые проводятся в четыре очных этапа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первый, школьный этап продлится до 1 апреля. Второй этап пройдет в апреле в муниципалитетах. Третий, региональный этап будет проходить в два тура: на конец апреля запланированы межмуниципальные соревнования, а 14 и 15 мая состоятся финальные состязания, которые пройдут в поселке Пушкинские Горы. Победители отправятся представлять Псковскую область на всероссийский этап.

В первом этапе президентских состязаний принимают участие учащиеся 4–11 классов, во втором и третьем - классы-команды школ. Их перечень определит рабочая группа всероссийских спортивных соревнований школьников через жеребьевку. Эти этапы проводятся по двум группам: городские классы-команды из 16 участников (8 юношей, 8 девушек) и сельские классы-команды из 8 участников (4 юноши, 4 девушки). К финальным соревнованиям допускаются классы-команды, занявшие 1–3 места на межмуниципальных соревнованиях.

Виды состязаний подразделяются на спортивное многоборье, творческий и теоретический конкурсы, а также эстафетный бег. Спортивное многоборье включает в себя бег на 1 тыс., 30, 60 и 100 метров в зависимости от возраста школьников. Кроме того, в многоборье включено подтягивание на перекладине для юношей и отжимание в упоре лежа для девушек, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места и наклон вперед из положения сидя. Творческий конкурс включает в себя музыкально-художественную композицию в исполнении класса-команды. Теоретический конкурс проводится по темам: Олимпийские игры и олимпийское движение, развитие спорта в России, достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и международной арене, влияние занятий физической культурой и спортом на здоровье школьника, правила техники безопасности по видам спорта. В эстафетном беге участвуют по 6 юношей и девушек от городских команд и по 3 - от сельских.

Победители будут определены среди юношей и девушек в личном первенстве (в спортивном многоборье и теоретическом конкурсе), а также среди городских и сельских команд по всем видам программы.

Цель областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» - укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых детей. Организаторами состязаний выступают Комитет по спорту Псковской области и Комитет по образованию Псковской области.