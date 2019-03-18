Узницу фашистских концлагерей поздравил с 90-летием Владимир Воробьев

16:38, 18 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 18 марта, заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил с 90-летним юбилеем бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей Людмилу Пулкину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Ваша героическая жизнь является примером для нынешнего поколения псковичей, – отметил в своем приветствии Владимир Воробьев. – Несмотря на все трудные испытания, вы сохранили веру в добро и справедливость. Ваше мужество, терпение и труд внесли важный вклад в послевоенное развитие Пскова. И сейчас, находясь на пенсии, вы ведете активный образ жизни».

Заместитель главы Пскова пожелал юбиляру крепкого здоровья, долголетия, радости, благополучия и вручил цветы, приветственный адрес от главы города Ивана Цецерского и президентский конверт.