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Спорт

Первое место заняли псковичи на областных соревнованиях по настольному теннису

Команда из Пскова заняла первое место на соревнованиях по настольному теннису в зачет 11-ой областной спартакиады учащихся. Соревнования проходили в спортивном комплексе колледжа ПсковГУ и собрали шесть команд муниципалитетов региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки Псковской области, псковичи не потерпели ни одного поражения и повторили успех прошлого года. Второе место досталось теннисистам из Порхова, третье — команде из Невеля. Четвертое место заняла команда из Дедовичей, пятое — из Пушкинских Гор, шестое — из Куньи.

Следующие финальные соревнования 11-ой областной спартакиады учащихся пройдут в период школьных каникул. С 22 по 24 марта Великие Луки примут сильнейших юных баскетболистов и баскетболисток, а с 27 по 29 марта Дом спорта в Пскове предоставит возможность выявить лучшие волейбольные команды области.

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