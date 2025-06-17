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Четверо великолучан примут участие в первенстве России по стрельбе из лука

Четверо великолучан примут участие в первенстве России по стрельбе из лука, которое пройдёт в Екатеринбурге, сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

На фото Милана Мурзина. Фото: РФСЛ

Всего в состязаниях примут участие 433 спортсмена из 37 регионов страны. Псковскую область представят Владимир Фазанов, Илья Силаев и Милана Мурзина в блочном луке, а также Кристина Снеткова – в классическом.

Сегодня, 17 июня, проходит официальная тренировка, а завтра, 18 июня, состоится квалификационный раунд.

Напомним, великолучане с начала нынешнего сезона стали участвовать в международных соревнованиях. Милана Мурзина стала серебряным призёром молодёжного Кубка Европы, Илья Силаев принял участие в чемпионате Европы в помещении и этапе Кубка мира, а Владимир Фазанов – в этапе Кубка Азии.

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