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Пять спортсменов представят Псковскую область на чемпионате СЗФО по боксу

Пять спортсменов представят Псковскую область на чемпионате Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по боксу, который пройдёт в Гатчине с 17 по 20 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции Федерации бокса России по СЗФО Олег Лаптев.

На фото Артур Кулаков. Фото: Федерация бокса России

В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Калининградской, Псковской областей, республик Карелия и Коми, а также из Ненецкого автономного округа. Псковскую область представят Лидия Шутова, Александр Кальницкий, Кирилл Титов, Руслан Гайнуллов, а также обладатель кубка Победы Артур Кулаков.

В рамках чемпионата СЗФО пройдёт также и судейский семинар. Отборочные бои назначены на сегодня, 17 июня.

Торжественное открытие турнира – 18 июня. Полуфинал – 19 июня, финал – 20 июня. Место проведения – физкультурно-оздоровительный комплекс «Арена».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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