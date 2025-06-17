В Пскове подвели итоги заключительной велогонки на призы Юрия Захарова

10:10, 17 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги кольцевой гонки на Кубке Псковской области, первенстве Пскова по велоспорту на призы победителя велогонки мира Юрия Захарова. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

Победителями соревнований стали воспитанники спортшкол из Великого Новгорода и Ленинградской области Алина Агапова, Степан Смоленцев, Антонина Грачева, Александр Новолодский, Мирослава Горбачева и Марк Столяров.

Среди гонщиков Псковской области победами отличились Виталина Матюшина, Елизавета Слесарева, Евгений Максименок и Павел Маленко. Также среди ветеранов победы одержали Сергей Сердюк из Твери и Евгений Фёдоров из Кингисеппа.

Фоторепортаж с кольцевой гонки смотрите на нашем сайте по ссылке.

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