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Спорт

Соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд пройдут в Пскове

Соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд пройдут на городском пляже Пскова 21 июня. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Соревнования начнутся в 10:00. Система проведения и расписание игр будет зависеть от количества заявок на участие. Мячи на разминку не предоставляют, судейство осуществляют участники соревнований.

К настоящему моменту 12 команд подали заявки на участие в мероприятии. Регистрация открыта до 19 июня.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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