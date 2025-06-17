Соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд пройдут в Пскове

12:21, 17 июня 2025, ПАИ

Соревнования по пляжному волейболу среди смешанных команд пройдут на городском пляже Пскова 21 июня. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования начнутся в 10:00. Система проведения и расписание игр будет зависеть от количества заявок на участие. Мячи на разминку не предоставляют, судейство осуществляют участники соревнований.

К настоящему моменту 12 команд подали заявки на участие в мероприятии. Регистрация открыта до 19 июня.

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