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Великолучане обыграли команду из Новосокольников в полуфинале Кубка Псковской области по футболу

Великолукский «Экспресс» на своём поле выиграл у «Сокола» из Новосокольников со счётом 2:1 в первом матче полуфинала Кубка Псковской области по футболу. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации футбола.

Фото: Федерация футбола Псковской области

Голами в матче отличились Андрей Козлов, Павел Иванов и Артём Звонарев. Ответная встреча состоится 22 июня в 12:00 в Новосокольниках.

В другом полуфинале сыграют две псковские команды «Стрела» и «Псков». Первая встреча состоится 21 июня в 13:00 на стадионе «Машиностроитель».

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