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Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу

Подведены итоги второго этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу, открытого первенства на призы национального парка «Себежский». Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

В рамках соревнований состоялись кроссы, участие в которых приняли спортсмены из Невельского, Себежского, Стругокрасненского, Печорского, Островского, Дедовичского, Порховского и Опочецкого округов, а также Пскова, Великих Лук, воспитанники областной спортшколы «Олимп».

Больше всего золотых медалей на счету спортсменов из Островского округа. Победами отличились Анжела Федосеева, Елизавета Боровкова и Надежда Ботова. Отметим, что Боровкова завоевала золото в самой многочисленной категории соревнований – среди девочек 2012-2013 годов рождения, где за победу боролись 14 бегуний.

Кроме того, по две золотые награды на счету представителей Невельского, Печорского, Стругокрасненского, Себежского округов и Пскова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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