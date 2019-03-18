0
16:31
В Псковской области заработала автоматическая система реагирования властей на жалобы и обращения в соцсетях
16:18
Концерт группы JUNIPER состоится в Пскове 23 марта
15:13
Неля Лебедева: На форуме социально ориентированных НКО мы планируем обменяться опытом с другими организациями
15:03
Свадебное оформление и флористику представит студия декора «Миндаль» на «Свадьбе EXPO`2019»
14:00
Дмитрий Песков: В ситуации с семьей Перчиковых из Себежского района нужно разобраться по-человечески
13:45
Информационный центр завода «Титан-Полимер» начал работу в Пскове
13:05
Созданная по поручению губернатора комиссия приступила к анализу ситуации с семьей Перчиковых
Еще новости
Общество

Провалившегося под лед Псковского озера рыбака спасли пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области спасли жителя Псковского района, который провалился на мотобуксировщике на лёд Псковского озера. Мужчина возвращался с рыбалки у острова Мтеж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Мотобуксировщик провалился под лед и ушел на дно озера. Мужчине удалось спастись с тонущего транспорта и сохранить улов. Лежа на льдине, он подал сигнал бедствия пограничникам, которые спасли рыбака и доставили на берег.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области заработала автоматическая система реагирования властей на жалобы и обращения в соцсетях
18 марта 2019
В Псковской области заработала автоматическая система реагирования властей на жалобы и обращения в соцсетях
Концерт группы JUNIPER состоится в Пскове 23 марта
18 марта 2019
Концерт группы JUNIPER состоится в Пскове 23 марта
Неля Лебедева: На форуме социально ориентированных НКО мы планируем обменяться опытом с другими организациями
18 марта 2019
Неля Лебедева: На форуме социально ориентированных НКО мы планируем обменяться опытом с другими организациями
Свадебное оформление и флористику представит студия декора «Миндаль» на «Свадьбе EXPO`2019»
18 марта 2019
Свадебное оформление и флористику представит студия декора «Миндаль» на «Свадьбе EXPO`2019»
Дмитрий Песков: В ситуации с семьей Перчиковых из Себежского района нужно разобраться по-человечески
18 марта 2019
Дмитрий Песков: В ситуации с семьей Перчиковых из Себежского района нужно разобраться по-человечески
Информационный центр завода «Титан-Полимер» начал работу в Пскове
18 марта 2019
Информационный центр завода «Титан-Полимер» начал работу в Пскове
Созданная по поручению губернатора комиссия приступила к анализу ситуации с семьей Перчиковых
18 марта 2019
Созданная по поручению губернатора комиссия приступила к анализу ситуации с семьей Перчиковых
Световое шоу представит на «Свадьбе EXPO`2019» группа «Айрис»
18 марта 2019
Световое шоу представит на «Свадьбе EXPO`2019» группа «Айрис»

Идет загрузка...