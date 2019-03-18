Провалившегося под лед Псковского озера рыбака спасли пограничники

16:37, 18 марта 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области спасли жителя Псковского района, который провалился на мотобуксировщике на лёд Псковского озера. Мужчина возвращался с рыбалки у острова Мтеж, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Мотобуксировщик провалился под лед и ушел на дно озера. Мужчине удалось спастись с тонущего транспорта и сохранить улов. Лежа на льдине, он подал сигнал бедствия пограничникам, которые спасли рыбака и доставили на берег.