«Очень громкую премьеру» покажут в Псковском театре драмы 11 и 12 апреля

17:25, 18 марта 2019, ПАИ

11 и 12 апреля Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина представит зрителям новый спектакль «Очень громкая премьера» - комедию по мотивам пьесы Даниэля Наварро и Патрика Одекера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Эту комедию режиссер Талгат Баталов перенес с французской почвы на псковскую. «Не удивляйтесь, если в героях спектакля вы узнаете участников полупрофессиональных московских антреприз, в изобилии гастролирующих в Пскове. Надеемся, что наша пародия на театральную халтуру покажется вам остроумной, задиристой и попросту смешной», - отметили в ТКД.

«Поставить хорошую комедию – значительно сложней, чем драму. Особенно – комедию положений. Она требует от актеров легкости и скоростной игры, что не всегда дается отечественному лицедею. Хотим сделать развлекательный спектакль хорошего вкуса, рассчитанный на самую широкую аудиторию», - рассказал Талгат Баталов.

В спектакле заняты Александр Овчаренко, Ксения Тишкова, Екатерина Миронова, Евгений Терских, Максим Плеханов, Денис Кугай, и заслуженный артист России Виктор Яковлев в роли заведующего постановочной частью.

«Режиссер Талгат Баталов, несмотря на молодость, хорошо известен в России. Он обладает особым чувством стиля, чувством юмора, способен работать как в нишевых жанрах, так и обращаться к широкой публике. Среди самых известных его работ, номинированных на «Золотую маску» и участвовавших во многих международных фестивалях: «Узбек», «Двое в твоем доме» в московском «Театре.doc», «Пустота» в Тверском ТЮЗе. В спектакле Талгата Баталова «Вагон системы Полонсо» в московском Театре Наций главную роль исполнил народный артист России Евгений Миронов. Иммерсивный спектакль Баталова «Зеркало Карлоса Сантоса» – один из самых успешных театральных аттракционов Москвы. В 2017 году на псковском фестивале «Заповедник» режиссер поставил спектакль-променад «Хранитель», созданный со сборной командой московских и псковских актеров», - рассказали в ТКД.

Заказать и забронировать билеты можно на сайте театра.