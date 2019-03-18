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Общество

Обучающие семинары пройдут в псковском спортклубе S-Fintess с 21 по 23 марта

С 21 по 23 марта в Пскове в спортклубе S-Fintess пройдут обучающие семинары. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в спортклубе.

В частности, 21 марта можно будет узнать о том, почему нельзя накачать центр грудных мышц, зачем инструкторам анатомия и физиология и почему не существует жиросжигающих упражнений. На эти вопросы ответит директор сети фитнес-клубов S-Fitness Георгий Пономарев.

22 марта пройдет персональный тренинг от тренера и инструктора групповых направлений, многократного призера соревнований по бодибилдингу различного уровня, судьи IFBB Натальи Рыжиковой. Она расскажет о характеристике тренировочной нагрузки, суперкомпенсации, адаптационном синдроме, формуле Карвонена, методах и принципах силовых тренировок, отдыхах-паузах и их значении, особенностях тренировок с новичками, опытными спортсменами, подростками и пожилыми людьми. Кроме того, на семинаре можно будет узнать о спортивном питании, составлении питания и системы тренировок по типу телосложения, психологии пищевого поведения, болезнях века.

23 марта Наталья Рыжикова проведет групповой тренинг. Он будет включать в себя занятия о музыкальном сопровождении на групповых тренировках, музыкальном квадрате, вербальных и невербальных командах, силовых программах, способах повышения интенсивности и функциональном тренинге.  

Занятия включают в себя теорию и практику. По окончанию семинара всем участникам будет выдан сертификат и предоставлена возможность трудоустройства. Подробности можно узнать по телефону 55-77-75. Количество мест ограничено. 

Клуб S-Fitness. Адрес: улица Рокоссовского, дом 16, 2 этаж ТЦ «Сфера». Официальная страница в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/s_fitness_pskov.

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