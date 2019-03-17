Псковские каратисты завоевали медали на «Петербургской весне-19»

17:37, 18 марта 2019, ПАИ

Псковские каратисты завоевали медали на Межрегиональных (до 11 лет) и Всероссийских (12 лет и старше) соревнованиях «Петербургская весна-19». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации каратэ Пскова.

Иван Шевчук занял первое место в индивидуальном ката (группа 8-9 лет). Елизавета Потебня, Александра Яковлева, Полина Бакунина завоевали «золото» в ката в группе 10-11 лет.

Георгий Новик, Алексей Лебедев, Дмитрий Потебня стали третьими в ката среди спортсменов 10-11 лет. Степан Мурахтин, Иван Богданов, Максим Хоменко заняли первые места в той же дисциплине в группе 14-15 лет.

Евгений Ермолов получил «бронзу» в индивидуальном ката в категории 18+.

Всего в состязаниях приняли участие 980 спортсменов из 15 областей РФ, Красноярского и Пермского краёв, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы.

Следующим этапом для каратистов станет Первенство России среди спортсменов 10-13 лет, которое пройдет в конце апреля в Нальчике.