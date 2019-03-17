0
10:27
Спортсмен из Великих Лук стал серебряным призёром СЗФО по кикбоксингу
11:52
Команда «Сталь» одержала победу в хоккейном турнире в честь 140-летия уголовно-исполнительной системы
21:31
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
15:18
До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»
17:28
Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы
14:29
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:02
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
Еще новости
Спорт

Псковские каратисты завоевали медали на «Петербургской весне-19»

Псковские каратисты завоевали медали на Межрегиональных (до 11 лет) и Всероссийских (12 лет и старше) соревнованиях «Петербургская весна-19». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации каратэ Пскова. 

Иван Шевчук занял первое место в индивидуальном ката (группа 8-9 лет).  Елизавета Потебня, Александра Яковлева, Полина Бакунина завоевали «золото» в ката в группе 10-11 лет.

Георгий Новик, Алексей Лебедев, Дмитрий Потебня стали третьими в ката среди спортсменов 10-11 лет. Степан Мурахтин, Иван Богданов, Максим Хоменко заняли первые места в той же дисциплине в группе 14-15 лет.

Евгений Ермолов получил «бронзу» в индивидуальном ката в категории 18+.

Всего в состязаниях приняли участие 980 спортсменов из 15 областей РФ, Красноярского и Пермского краёв, Татарстана, Кабардино-Балкарии, Крыма, Ханты-Мансийского автономного округа, Санкт-Петербурга и Москвы.

Следующим этапом для каратистов станет Первенство России среди спортсменов 10-13 лет, которое пройдет в конце апреля в Нальчике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спортсмен из Великих Лук стал серебряным призёром СЗФО по кикбоксингу
17 марта 2019
Спортсмен из Великих Лук стал серебряным призёром СЗФО по кикбоксингу
Команда «Сталь» одержала победу в хоккейном турнире в честь 140-летия уголовно-исполнительной системы
15 марта 2019
Команда «Сталь» одержала победу в хоккейном турнире в честь 140-летия уголовно-исполнительной системы
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
13 марта 2019
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»
10 марта 2019
До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»
Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы
07 марта 2019
Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 марта 2019
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
07 марта 2019
Михаил Ведерников: Будем договариваться о выделении средств на оплату работы тренеров регионального центра спортивной гимнастики
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться
07 марта 2019
Алексей Немов: Надо пахать, если хочешь чего-то добиться

Идет загрузка...