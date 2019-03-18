Концерт ансамбля русской музыки «Псков» пройдёт в музее-усадьбе Мусоргского 21 марта

17:46, 18 марта 2019, ПАИ

21 марта в 17:00 в Белом зале музея-усадьбы М. П. Мусоргского (посёлок Наумово Куньинского района) в рамках праздничных мероприятий по случаю 180-летия со дня рождения композитора Модеста Мусоргского пройдет концерт ансамбля русской музыки «Псков».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском музее-заповеднике, в нем примут участие художественный руководитель коллектива Александр Либ и две солистки — Наталья Александрова и Елена Федина. В программе — композиции вокальной музыки великих русских и современных композиторов: лирические и задорные русские народные песни, старинные романсы, и лучшие образцы эстрадной классики.

Добавим, что это второй концерт, посвященный юбилею композитора Модеста Мусоргского.