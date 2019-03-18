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Общество

140-летие уголовно-исполнительной системы отметили в Пскове

В Псковском филиале академии ФСИН России сегодня, 18 марта, прошло торжественное собрание по случаю 140-летней годовщины со дня образования уголовно-исполнительной системы России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравил сотрудников уголовно-исполнительной системы России Сергей Дмитриев. Он зачитал поздравительный адрес губернатора, а также пожелал терпения и мужества личному составу.

К поздравлениям присоединились начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь, начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава Пскова Иван Цецерский, глава городской администрации Александр Братчиков и настоятель храма Александра Невского протоиерей Олег Тэор.

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