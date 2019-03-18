Освобожденного из мест лишения свободы мужчину разыскивают в Великих Луках

21:12, 18 марта 2019, ПАИ

Уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки разыскивает Евгения Васильева, 1985 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в апреле 2017 года этот мужчина был досрочно освобожден из мест лишения свободы и прибыл в Великие Луки, где проживал в общежитии по улице Дружбы.

Ему на вид 31 год, ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, широкие темные брови, глаза карие, волосы прямые и черные. Носит короткую стрижку. Размер обуви 41-43. Был обут в голубые кроссовки с подошвой салатового цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Васильева, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8-811-53) 5-27-94 или 02.