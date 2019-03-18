Чин Торжества православия совершил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
17 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию и чин Торжества православия в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужили протоиерей Петр Кольцов и духовенство кафедрального собора. Песнопения божественной литургии исполнили хор Свято-Троицкого собора (регент Любовь Быкова) и детский хор (регент Татьяна Сытник). За богослужением молились многочисленные прихожане.
По запричастном стихе митрополит Тихон обратился к собравшимся с проповедью.
По отпусте божественной литургии был совершен чин Торжества православия, в ходе которого по древней традиции были провозглашены анафемы, то есть отречения, вероучительных заблуждений. Также были провозглашены «вечная память особо потрудившимся в деле распространения и защиты веры православной, а также многолетия православным Святейшим Патриархам, митрополитам, архиепископам и епископам, и всему освященному собору, Богохранимой державе Российской, властям и воинству ея, а также всем верным чадам святой Христовой Церкви».