Торфопредприятие «Крипецкое» оштрафовал Роструд за нарушения трудового законодательства

19:30, 18 марта 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Торфопредприятие «Крипецкое», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В результате плановой проверки соблюдения трудового законодательства было установлено, что работодатель без обязательного психиатрического освидетельствования допустил к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности. Отмечается, что психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока.

Как добавили в инспекции, выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа.