15 нарушений запрета выхода на лед выявили инспекторы ГИМС в районе Псковско-Чудского водоема 16-17 марта

22:08, 18 марта 2019, ПАИ

16-17 марта инспекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» в районе Псковско-Чудского водоема выявили 15 нарушений запрета выхода на лед водоемов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, нарушения допустили преимущественно жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Белоруссии,

Отмечается, что в надзорно-профилактических рейдах по обеспечению безопасности людей на водных объектах региона приняли участие также представители администрации Гдовского района, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области, а также сотрудники УВД по Псковской области ОВД по Гдовскому району.

Региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассмотрит дела об административных правонарушениях, связанных с выходом граждан на лед озер Псковской области в запрещенный период. Граждане, нарушившие запрет, будут привлечены к административной ответственности (штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей).