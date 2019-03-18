0
23:27
Михаил Ведерников о ситуации с семьей Перчиковых: Мы будем держать ее под пристальным контролем
23:00
На беседу о Спасо-Елеазаровском монастыре приглашает паломническая служба храма Александра Невского
22:37
Чин Торжества православия совершил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
22:17
Псковские полицейские померились силами в гиревом спорте
22:02
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 13 апреля
21:01
Память Ильи Коровина почтили сотрудники ОМОН в деревне Жидилов Бор Псковского района
20:52
Проект «Интерактивная карта города» запускает администрация Пскова
Еще новости
Общество

15 нарушений запрета выхода на лед выявили инспекторы ГИМС в районе Псковско-Чудского водоема 16-17 марта

16-17 марта инспекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» в районе Псковско-Чудского водоема выявили 15 нарушений запрета выхода на лед водоемов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, нарушения допустили преимущественно жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Белоруссии, 

Отмечается, что в надзорно-профилактических рейдах по обеспечению безопасности людей на водных объектах региона приняли участие также представители администрации Гдовского района, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Псковской области, а также сотрудники УВД по Псковской области ОВД по Гдовскому району.

Региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности рассмотрит дела об административных правонарушениях, связанных с выходом граждан на лед озер Псковской области в запрещенный период. Граждане, нарушившие запрет, будут привлечены к административной ответственности (штраф от 3 тысяч до 5 тысяч рублей).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников о ситуации с семьей Перчиковых: Мы будем держать ее под пристальным контролем
18 марта 2019
Михаил Ведерников о ситуации с семьей Перчиковых: Мы будем держать ее под пристальным контролем
На беседу о Спасо-Елеазаровском монастыре приглашает паломническая служба храма Александра Невского
18 марта 2019
На беседу о Спасо-Елеазаровском монастыре приглашает паломническая служба храма Александра Невского
Чин Торжества православия совершил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
18 марта 2019
Чин Торжества православия совершил митрополит Тихон в кафедральном соборе Пскова
Псковские полицейские померились силами в гиревом спорте
18 марта 2019
Псковские полицейские померились силами в гиревом спорте
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 13 апреля
18 марта 2019
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 13 апреля
Память Ильи Коровина почтили сотрудники ОМОН в деревне Жидилов Бор Псковского района
18 марта 2019
Память Ильи Коровина почтили сотрудники ОМОН в деревне Жидилов Бор Псковского района
Проект «Интерактивная карта города» запускает администрация Пскова
18 марта 2019
Проект «Интерактивная карта города» запускает администрация Пскова
140-летие уголовно-исполнительной системы отметили в Пскове
18 марта 2019
140-летие уголовно-исполнительной системы отметили в Пскове

Идет загрузка...