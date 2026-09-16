«Эфир» с места событий: в парклете ПАИ транслируют закрытие Международного фестиваля молодёжи
Прямую трансляцию церемонии закрытия Международного фестиваля молодёжи – 2026 показывают на площадке парклета «Эфир» Псковского агентства информации сегодня, 16 сентября. Ранее здесь же прошёл показ церемонии открытия фестиваля.
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
-
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
Ведущими мероприятия стали народный артист России Николай Цискаридзе и актриса Ника Здорик. В парклете ПАИ за церемонией открытия вместе со студентами наблюдали министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева.
Напомним, фестиваль проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и собрал 10 тысяч лидеров из 191 страны. Псковскую область на форуме представляют 20 человек. По итогам фестиваля Псковская область примет ответный визит: приедет делегация участников региональной программы из 14 стран. Гости познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием Псковской области и создадут собственный медиапродукт о нашей земле.
Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Как прошло открытие – в объективе фотографа ПАИ Екатерины Ивановой.
Министр по делам молодёжи Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное
В Великолукском филиале ПОКБ сократились сроки ожидания диагностических исследований
Стадион для гимназии и школьные автобусы: жители Печорского района рассказали о проблемных вопросах