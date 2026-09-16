«Эфир» с места событий: в парклете ПАИ транслируют закрытие Международного фестиваля молодёжи

16:30, 16 сентября 2026, ПАИ

Прямую трансляцию церемонии закрытия Международного фестиваля молодёжи – 2026 показывают на площадке парклета «Эфир» Псковского агентства информации сегодня, 16 сентября. Ранее здесь же прошёл показ церемонии открытия фестиваля.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ































Ведущими мероприятия стали народный артист России Николай Цискаридзе и актриса Ника Здорик. В парклете ПАИ за церемонией открытия вместе со студентами наблюдали министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева.

Напомним, фестиваль проходит с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге и собрал 10 тысяч лидеров из 191 страны. Псковскую область на форуме представляют 20 человек. По итогам фестиваля Псковская область примет ответный визит: приедет делегация участников региональной программы из 14 стран. Гости познакомятся с историческим, культурным и духовным наследием Псковской области и создадут собственный медиапродукт о нашей земле.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Как прошло открытие – в объективе фотографа ПАИ Екатерины Ивановой.