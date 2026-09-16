На развязке федеральной трассы Р-23 в Псковской области полностью перекроют два съезда

16:22, 16 сентября 2026, ПАИ

Два съезда на трассе Р-23 в районе Крестовского лесопарка в Псковской области полностью перекроют 18 сентября. Ограничение связано с проведением работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Как сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение по двум съездам транспортной развязки на 285-м километре трассы будет закрыто с 7:00 до 21:00.

Работы проведут в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения. На месте установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры.

При этом на основном ходу трассы Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией движение будет осуществляться в штатном режиме, без ограничений.

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призвали водителей учитывать информацию при планировании маршрутов.