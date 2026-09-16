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Стадион для гимназии и школьные автобусы: жители Печорского района рассказали о проблемных вопросах

Рабочая поездка в Печорский район депутата Госдумы РФ Александра Козловского вместе с советником губернатора Псковской области Павлом Гомоном состоялась сегодня, 16 сентября. Об этом парламентарий сообщил в своём канале в MAX.

  • Стадион для гимназии и школьные автобусы: жители Печорского района рассказали о проблемных вопросах
    Фото: из канала депутата Госдумы РФ Александра Козловского в MAX
  • Стадион для гимназии и школьные автобусы: жители Печорского района рассказали о проблемных вопросах
    Фото: из канала депутата Госдумы РФ Александра Козловского в MAX
  • Стадион для гимназии и школьные автобусы: жители Печорского района рассказали о проблемных вопросах
    Фото: из канала депутата Госдумы РФ Александра Козловского в MAX
  • Стадион для гимназии и школьные автобусы: жители Печорского района рассказали о проблемных вопросах
    Фото: из канала депутата Госдумы РФ Александра Козловского в MAX

Состоялись две встречи – с руководителями городских организаций и сотрудниками муниципального преприятия «Тепловые сети», а затем с жителями микрорайона ПМК на улице Мелиораторов в Печорах.

Один из ключевых вопросов – спортивная инфраструктура Печорской гимназии, где учатся около 600 ребят. У школы нет собственного стадиона, поэтому дети ходят на занятия на городской. Это создаёт потери времени в учебном процессе и вызывает обоснованные переживания за безопасность школьников.

«Потребность в собственной спортивной площадке действительно есть», – отметил Александр Козловский.

Также обсуждался вопрос о дополнительном школьном автобусе в утренние часы. Действующего транспорта не всегда хватает по вместимости.

Отдельно говорили о сельских библиотеках. Сотрудники стараются пополнять фонды своими силами, однако состояние зданий во многих населённых пунктах оставляет желать лучшего, подчеркнул депутат. Прозвучало предложение предусмотреть для небольших деревень модульные библиотеки – по аналогии с современными модульными ФАПами, особенно там, где нет возможности разместить несколько социальных учреждений под одной крышей. Практика установки модульных ФАПов в сельских населённых пунктах района уже применяется.

Фото из канала депутата Госдумы РФ Александра Козловского в MAX

Вторая встреча с местными жителями прошла во дворе дома № 15 на улице Мелиораторов. Одна из основных тем – безопасность пешеходов. Жителям нужен тротуар от остановки у школы № 3 до пересечения с улицей Мелиораторов и дополнительное освещение.

«Хорошая новость: и тротуар, и новые опоры освещения предусмотрены, работы должны выполнить в этом году. Много говорили и о благоустройстве самих дворов. Пришли к вполне конкретному решению: жители готовы объединяться и искать активистов для создания ТОС. В администрации округа им помогут разобраться с процедурой и возможностями участия в проектах», – обратил внимание Александр Козловский.

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