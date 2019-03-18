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Общество

Несовершеннолетние, состоящие на учёте в УИИ, посетили драмтеатр в Великих Луках

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции Псковской области, совместно с несовершеннолетними осужденными к наказаниям без изоляции от общества и их родителями, посетили спектакль «Смотритель» по произведениям А. С. Пушкина в драмтеатре Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСИН России.

Культурно-досуговое мероприятие было организовано руководством уголовно-исполнительной инспекции, совместно с государственным комитетом Псковской области по культуре и драматическим театром города Великие Луки, в рамках проходящего в России «Года театра».

«Одна из целей воспитательных мероприятий, в отношении несовершеннолетних осуждённых - сформировать у подрастающего поколения потребность в общении с культурными ценностями, их постижении и приумножении», - отметила начальник УИИ УФСИН России по Псковской области Алёна Демидова.

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