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Общество

Епископ Сергий возглавил литургию в храме Новосокольников

17 марта, в Неделю 1-ю Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил литургию святителя Василия Великого и чин Торжества православия в храме святителя Николая в Новосокольниках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Ему сослужили старейший клирик епархии, духовник Великолукского Епархиального управления, протоиерей Алексий Ильницкий, эконом Великолукского Епархиального управления, благочинный Великолукского церковного округа, настоятель храма святителя Николая в Новосокольниках протоиерей Иоанн Ильницкий и клирик того же храма иерей Владимир Флавьянов. Диаконский чин возглавил иеродиакон Артемий (Слесарев). Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Ольги Смольченковой.

По окончании литургии епископ Серафим возглавил чин Торжества православия - особый благодарственный молебен, который Восточные христианские Церкви совершают с IX века в ознаменование завершения процесса формирования догматического учения Святой Церкви и преодоления многочисленных ересей и расколов.

В завершение богослужения епископ Сергий поздравил верующих с окончанием первой седмицы Великого поста, днём Торжества православия и обратился к собравшимся с архипастырским словом, посвященным празднику.

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