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Общество

Плановое отключение электричества пройдет в Псковском районе 19 марта

19 марта в населенных пунктах Псковского района будет произведено плановое отключение электроэнергии, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации. С 10:00 до 16:00 электричество отключат на улице Набережной в деревне Северик по причине монтажа щита управления на оп.23 по Л-1.

В населенных пунктах Гостибицы, Ручьи, Замосточье, Мазельцево, Большое Заборовье, Евахново, Лиственка, Загорье и Щучья Гора электроэнергию отключат с 9:00 до 17:00 из-за ремонта ЛР-359, монтажа контура заземления.

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