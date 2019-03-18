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Общество

Противопожарный рейд прошел в Стругах Красных

Сегодня, 18 марта, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Струго-Красненскому районам провел профилактический рейд в поселке Струги Красные и Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, цель мероприятия – проверка соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

В ходе данного рейда осуществлен обход домовладений, граждане проинструктированы под роспись. Распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, правилам пользования (эксплуатации) электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту, памятки по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, а также листовки по предотвращению детской шалости с огнём.

Особое внимание граждан было обращено на уборку территорий приусадебных участков, сжигание мусора, разведение костров и использование открытого огня.

Также в ходе профилактического рейда организовано собрание с работниками Стругокрасненской МРБ, в ходе которого собравшимся были разъяснены правила пользования первичными средствами пожаротушения, действия персонала при возникновении пожара, вопросы соблюдения правил противопожарного режима на объекте с круглосуточным пребыванием людей.

Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории Стругокрасненского района, основными причинами пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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