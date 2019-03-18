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Общество

О мощном взрыве метеорита над Беринговым морем рассказали в NASA

В декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью в десять бомб, сброшенных на Хиросиму, пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News и данные NASA.

Отмечается, что этот взрыв стал вторым по мощности за последнее столетие и уступает только падению челябинского метеорита в 2013 году. Метеорит взорвался в 26 километрах над поверхностью Земли. Его засекли американские военные спутники.

Сотрудник NASA Линдли Джонсон рассказал, что метеорит взорвался неподалеку от линии линии маршрута, которым пользуются гражданские самолеты, поэтому сейчас исследователи опрашивают авиакомпании на предмет возможных свидетелей случившегося.

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