0
14:15
Неограненный драгоценный камень нашли археологи в Пскове
13:54
Во все тяжкие: ПАИ-live с Сергеем Титовым
13:01
Сумки и украшения ручной работы презентует Татьяна Васильева на выставке «Свадьба EXPO’19»
12:50
Федеральные трассы в Псковской области подготовлены к весеннему паводку
12:20
Подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и Фондом развития Псковской области
11:21
Скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» от фотографа Яны Рудаковой
11:18
Наталия Соколова: Мы поможем Тасе с психологом и другими специалистами
Еще новости
Общество

Российские моряки-подводники отмечают 19 марта свой профессиональный праздник

День моряка-подводника отмечается в России сегодня, 19 марта. Как пишет calend.ru, это профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный Главкомом ВМФ РФ в 1996 году.

В пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Псковскому агентству информации сообщили, что в честь праздника  в 15:00 в Пскове состоится торжественный митинг на набережной Флотской Славы. Поздравит ветеранов ВМФ с праздником командир Большой атомной подводной лодки «Псков», капитан 1 ранга Виктор Ковалев. Далее состоится возложение цветов на набережной Флотской Славы к памятному комплексу «Псковичам - флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского Флота». Цветы возложат и к памятному знаку Герою Советского Союза Ивану Перову на аллее Героев у Вечного огня.

Также на сегодня запланировано торжественное вручение благодарностей от Морского собрания и центра «Патриот» и удостоверений юным морякам-подводникам, встреча школьников с ветеранами ВМФ, командирами подводных лодок.

Напомним, в 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена на Балтийском заводе в 1904 году.

Русско-японская война (1904-1905) стала первой в мировой истории войной, в которой принял участие еще официально не признанный, но уже заставивший противника дрогнуть, новый класс военных кораблей — подводные лодки. Первое соединение России — бригада подводных лодок — было сформировано в 1911 году в составе Балтийского флота и базировалось в Либаве. Бригада включала в себя 11 подводных лодок, плавучие базы «Европа» и «Хабаровск».

За период с 1930 по 1939 год для флота СССР было построено более 20 больших, 80 средних, 60 малых подводных лодок и 20 подводных минных заградителей. К началу Великой Отечественной войны в составе четырех флотов имелось 212 подводных лодок.

Переломным этапом в истории советского Морфлота явилось внедрение на подводные лодки в 50 годы ядерных энергетических установок. Благодаря этому они получили практически неограниченную автономность плавания.

Уже к 1961 году российский флот имел 9 атомных лодок — 4 ракетных и 5 торпедных. А всего Советский Союз построил 243 атомные подводные лодки различных классов и, с учетом царской России, свыше 1000 дизельных подводных лодок.

Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами. В ее составе — подводные лодки проекта 949а, вооруженные 24 ракетами типа «Гранит». Эта группировка способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей, в том числе авианосных соединений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Неограненный драгоценный камень нашли археологи в Пскове
19 марта 2019
Неограненный драгоценный камень нашли археологи в Пскове
Во все тяжкие: ПАИ-live с Сергеем Титовым
19 марта 2019
Во все тяжкие: ПАИ-live с Сергеем Титовым
Сумки и украшения ручной работы презентует Татьяна Васильева на выставке «Свадьба EXPO’19»
19 марта 2019
Сумки и украшения ручной работы презентует Татьяна Васильева на выставке «Свадьба EXPO’19»
Федеральные трассы в Псковской области подготовлены к весеннему паводку
19 марта 2019
Федеральные трассы в Псковской области подготовлены к весеннему паводку
Подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и Фондом развития Псковской области
19 марта 2019
Подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и Фондом развития Псковской области
Скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» от фотографа Яны Рудаковой
19 марта 2019
Скидку на свадебную фотосъемку смогут получить гости «Свадьбы EXPO’2019» от фотографа Яны Рудаковой
Наталия Соколова: Мы поможем Тасе с психологом и другими специалистами
19 марта 2019
Наталия Соколова: Мы поможем Тасе с психологом и другими специалистами
Прощание с почетным гражданином Пскова Анатолием Изосиным проходит в церкви Георгия со Взвоза
19 марта 2019
Прощание с почетным гражданином Пскова Анатолием Изосиным проходит в церкви Георгия со Взвоза

Идет загрузка...