Российские моряки-подводники отмечают 19 марта свой профессиональный праздник

10:33, 19 марта 2019, ПАИ

День моряка-подводника отмечается в России сегодня, 19 марта. Как пишет calend.ru, это профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный Главкомом ВМФ РФ в 1996 году.

В пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Псковскому агентству информации сообщили, что в честь праздника в 15:00 в Пскове состоится торжественный митинг на набережной Флотской Славы. Поздравит ветеранов ВМФ с праздником командир Большой атомной подводной лодки «Псков», капитан 1 ранга Виктор Ковалев. Далее состоится возложение цветов на набережной Флотской Славы к памятному комплексу «Псковичам - флотоводцам, мореплавателям и строителям Российского Флота». Цветы возложат и к памятному знаку Герою Советского Союза Ивану Перову на аллее Героев у Вечного огня.

Также на сегодня запланировано торжественное вручение благодарностей от Морского собрания и центра «Патриот» и удостоверений юным морякам-подводникам, встреча школьников с ветеранами ВМФ, командирами подводных лодок.

Напомним, в 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена на Балтийском заводе в 1904 году.

Русско-японская война (1904-1905) стала первой в мировой истории войной, в которой принял участие еще официально не признанный, но уже заставивший противника дрогнуть, новый класс военных кораблей — подводные лодки. Первое соединение России — бригада подводных лодок — было сформировано в 1911 году в составе Балтийского флота и базировалось в Либаве. Бригада включала в себя 11 подводных лодок, плавучие базы «Европа» и «Хабаровск».

За период с 1930 по 1939 год для флота СССР было построено более 20 больших, 80 средних, 60 малых подводных лодок и 20 подводных минных заградителей. К началу Великой Отечественной войны в составе четырех флотов имелось 212 подводных лодок.

Переломным этапом в истории советского Морфлота явилось внедрение на подводные лодки в 50 годы ядерных энергетических установок. Благодаря этому они получили практически неограниченную автономность плавания.

Уже к 1961 году российский флот имел 9 атомных лодок — 4 ракетных и 5 торпедных. А всего Советский Союз построил 243 атомные подводные лодки различных классов и, с учетом царской России, свыше 1000 дизельных подводных лодок.

Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами. В ее составе — подводные лодки проекта 949а, вооруженные 24 ракетами типа «Гранит». Эта группировка способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей, в том числе авианосных соединений.