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Культура

Картина Ильи Репина из собрания Псковского заповедника представлена на выставке в Третьяковке

Портрет врача и петербургского коллекционера Н. Д. Ермакова (1914 год) работы художника Ильи Репина из собрания Псковского музея-заповедника представлен в Третьяковской галерее на выставке «Илья Репин», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

Экспозиция, расположенная на трех этажах самых крупных выставочных залов Третьяковской̆ галереи, демонстрирует произведения мастера, созданные с 1870-х по конец 1920-х годов, и охватывает более 50 лет творчества Репина. Помимо хрестоматийных картин, известных всем с детства по школьным учебникам («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы», «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» и других), демонстрируются малоизвестные произведения, которые станут открытием для московской публики, отметили в псковском музее.

«Задача выставки не только наиболее полно представить наследие Репина, но и предложить зрителю современную интерпретацию его творчества», - подчеркнули в заповеднике.

Ретроспектива Ильи Репина в Третьяковской галерее открывает серию выставок, посвященных 175-летию со дня рождения художника, которые пройдут в 2019-2020 году в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, в Пти-Пале в Париже и в Художественном музее Атенеум в Хельсинки.  

Выставку можно посмотреть по адресу: Новая Третьяковка, Крымский вал, 10, залы 60-61, 80-82. Билеты можно приобрести только в предварительной продаже. Билеты на текущий сеанс в день посещения в кассах не продаются.

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