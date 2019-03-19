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Общество

Пассажирка автобуса в Латвии вцепилась в волосы водителя из-за русского языка

Жительница Латвии, которая ехала в автобусе по маршруту Рига - Даугавпилс, набросилась на женщину-водителя из-за того, что она не говорила по-латышски, а по-русски, и проехала нужную остановку, высадив ее с ребенком на обочине дороги. Об этом пишет Sputnik Латвия.

По словам пассажирки, водитель притворялась, что не знает латышский язык, а когда она стала настаивать, чтобы ее выпустили, то автобус поехал дальше. Отмечается, что женщина испугалась, что ее не выпустят, «на улице дождь и темнота, а водитель автобуса ее не понимает и может увезти в Айзкраукле, Екабпилс или еще куда».

«Закричала, чтобы нас выпустили! Ухмылялась, ехала дальше… Я вцепилась в волосы шофера, что еще могла сделать, если по-латышски не понимает, - пусть выпустит, тогда она выпустила где-то в поле. Тащились по дождю и ветру не от остановки, а откуда-то, где даже останавливаться нельзя. Потому что я говорю по-латышски… Мне, что, иностранный язык учить, чтобы доехать от Риги до Лиелварде на автобусе?» – приводит слова жительницы Латвии издание.

В Даугавпилсском автобусном парке рассказали, что у водителя имеется необходимая категория знания государственного языка, а пассажирка не подготовилась к выходу из автобуса. Видеонаблюдение в автобусе не велось, что усложняет выяснение обстоятельств дела, но предприятие обещает вскоре оснастить все свои автобусы видеокамерами.

Центр госязыка намерен провести проверку Даугавпилсского автобусного парка. Если окажется, что водитель не знает госязыка, ей может грозить денежный штраф от 35 до 280 евро.

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