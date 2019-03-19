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Общество

Скончался режиссер Марлен Хуциев

Сегодня, 19 марта, в Москве в возрасте 94-лет скончался режиссер Марлен Хуциев, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов.

«Марлен Мартынович скончался сегодня в 7:00 утра», - отметили представители Союза. Также сообщается, что время и место похорон будет известно позднее. Прощание с Марленом Хуциевым состоится в Доме кино.

Режиссера госпитализировали перед Новым годом вместе с женой Ириной Соловьевой. Хуциев отказывался ложиться в больницу без супруги, волнуясь за ее самочувствие. Ирина Соловьева скончалась 4 января в реанимации.

Марлен Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, а позже работал на Одесской киностудии, киностудии имени Горького и на «Мосфильме».

Режиссер известен картинами «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Застава Ильича», «Был месяц май», «Бесконечность». В этом году должна была состояться премьера его новой картины «Невечерняя».

Народный артист СССР Марлен Хуциев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом Дружбы, государственной премией России. Он также являлся лауреатом кинофестивалей в Венеции, Риме, Праге, Берлине, Сочи.

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