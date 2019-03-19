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Общество

Систему автоматического контроля за грузовиками и автобусами планируют создать в России

Министерство транспорта России приступило к тестированию системы, позволяющей в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы. Для этих целей транспорт оснастят тахографами, которые будут в автоматическом режиме передавать надзорным органам данные о режиме труда и отдыха водителей, соблюдении скоростного режима и прочую информацию, пишет газета «Известия».

Это позволит штрафовать водителей за нарушения без ГИБДД и камер. Сейчас данные с устройств нужно скачивать, распечатывать или запрашивать у транспортных компаний, что делает контроль малоэффективным.

Систему стоимостью 1,4 млрд рублей планируют создать уже в этом году. В Минтрансе рассчитывают, что предлагаемые изменения позволят снизить количество аварий с участием грузовиков и автобусов.

По мнению экспертов, на оснащение всего габаритного транспорта цифровыми тахографами уйдут десятки миллиардов рублей.

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