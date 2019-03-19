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Общество

Система подготовки подводников изменится в России

Экипажи атомных подводных лодок будут обучать на этапе строительства и испытаний кораблей. Систему подготовки экипажей решили изменить после указания президента РФ Владимира Путина об ускорении сроков сдачи подводных крейсеров, пишет газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ России.

Теперь до введения подлодки во флот моряки должны будут отработать и сдать нормативы по выполнению задач по организации службы на лодке, подготовке к походу, плаванию и ведению боевых действий. Раньше на эти нормативы выделялось около года.

По словам экспертов, изменение в обучении позволит быстрее ставить на боевую службу новые атомные ракетоносцы.

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